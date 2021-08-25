Türkiye Son dakika: Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika: Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Kazdağları’nda başlayan ve 500 dönümlük alanda etkili olan yangın dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’’nde de dün çıkan yangında 50 hektar alan zarar gördü. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Balıkesir Edremit’e bağlı Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda önceki gün 09.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Helikopter ve uçaklarla havadan müdahalede bulunuldu.



SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLADI

 Arazinin sarp olması nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yangın bölgesinde, iş makineleriyle yol açılarak öğleye doğru kara ekipleri de söndürme çalışmasına başladı.

Söndürme çalışmalarına, hava kararıncaya kadar 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı. Dün günün ilk ışıklarıyla helikopterlerle hava müdahalesi yeniden başladı. Yangınla mücadeleye 45 ilk müdahale ve 9 yer ekibi dahil 328 işçi ve personel katıldı. Ekipler 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 6 dozer ve 10 ekskavatörle çalışma yürüttü. Dün öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın, 500 dönümlük alanda etkili oldu.

AYDIN'DA YANGIN

 Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’’nde de dün çıkan yangında 50 hektar alan zarar gördü. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediyor.

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