Son dakika: kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bitiyor.

Koronavirüsle birlikte istihdamı korumak amacıyla sağlanan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün itibarıyla sona eriyor.

Koronavirüs salgını sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak amacıyla şartlar esnetilerek Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre bugün itibarıyla sona eriyor.

TRT Haber'in haberine göre iş dünyası kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor.

ÜCRETSİZ İZİN BUGÜN BİTİYOR

Yeni karar alınmaması durumunda ödenekten faydalananlara temmuzda son kez ödeme yapılacak. Bugün fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici madde hükümleri ortadan kalkıyor.

Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise bu tarihten sonra normal düzene geçiliyor.