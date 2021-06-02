Ekonomi Son dakika: KDV indirimi ve kira stopaj indirimi için tarih uzatıldı

Son dakika: KDV indirimi ve kira stopaj indirimi için tarih uzatıldı

Ekonomi

Son dakika: KDV indirimi ve kira stopaj indirimi için tarih uzatıldı

Son dakika haberine göre, KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler için tarih uzatıldı. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Haziran 2021, Çarşamba 08:36 Son Güncelleme:
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KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edec

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