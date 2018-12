Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Mutfakta yangın var. Tasarruf yapılması için komisyon kurulmuş. Söylemiştim, getirin bir ev hanımı tasarrufu yapsın... İşsizlik ise büyük problem. Ve gittikçe artıyor. Kredi kartlarına takla attırarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor binlerce kişi. Devletin kendisi de borç batağında. Türkiye ekonomik bağımsızlığını yitirmiş, Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilmiş.

'VERGİYİ TEFECİLERE HARCIYORSUN'

Parlamentoda bütçe görüşmeleri var. Ama bakın bu bütçeyle ilgili büyük beklenti yok. Tam bir hayal kırıklığı ve suskunluk hakim. Biliyor ki bu bütçe

tefecilere gidecek. Milletin harcadığı her kuruştan aldığı vergiyi tefecilere harcıyorsun. Bu kadar faizi niye veriyorsunuz. Hangi gerekçeye veriyorsunuz tefeciye. Bütçe rantiyecilere tefecilere saraya yarıyor. Sanıyorlar ki Türkiye’de her evde zengin sofraları var. Sanıyorlar ki her baba çocuğuna harçlık veriyor. Yok böyle Türkiye.

BİZİM BELEDİYELERİMİZDE ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK

Asgari ücret bizim belediyelerimizde Ocak'tan itibaren 2200 lira olacak. Eğer bizde olmayan bir belediyeyi kazanırsak, asgari ücret o belediyede de 2200 lira olacak. Eğer o belediyeden bir işçi haksız yere çıkartılırsa gelip beni bulacak, hesap soracağız.