Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

İzmir'de doğan çocuğun kapısına süt gider. Eğer durumu yoksa araçla belediye gider bırakır. Kim kazanır: Sütçü kazanır. Bebek kazanır. İzmir kazanır. İzmir'de olan Antalya'da da olacak. Muhittin Böcek'in belediye başkanı olmasıyla bu tabloyu göreceğiz.

Ne diyor Türel, "Bırakın istifa etmemin istenmesini, Cumhurbaşkanım ima etsin hemen istifa ederim" sorumlu olduğu halk ne oluyor? Oy verenlerin hakkı ne olacak?

HALKIMIZIN FERASETİNE GÜVENİYORUZ

Biz ne istiyoruz. Birlikte yaşayan bir toplum amacımız. Gerilimden kavgadan bıktık. Sabahtan akşama kadar televizyon programlarına çıkıp ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Ama ben halkımızın ferasetine güveniyorum. Bu seçimde çok güzel şeyler olacak.

Ben AK Parti'yen MHP'ye oy veren vatandaşlara seslenmek isterim. Herkese hizmet etmek bizim demokrasi kültürümüzde var. Antalya Antalya'dan yöneltilmeli, Saray'dan değil. Bunun için Muhittin Böcek diyoruz.



