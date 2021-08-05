Türkiye Son dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın etkisini yitirdi

Son dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın etkisini yitirdi

Türkiye

Son dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın etkisini yitirdi

Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından güzel haber geldi. Alevlerin sabaha kadar kontrol altına alınamadığı Kemerköy Termik Santrali'nde, günün ilk ışıkları ile birlikte yangın etkisini yitirdi. İşte detaylar...

05 Ağustos 2021, Perşembe 08:12 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi.

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenlik amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı.

SABAH SAATLERİNDE SÖNDÜ

Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ANA GÖVDEDE HASAR YOK

Havanın aydınlanmasıyla birlikte santralde soğutma çalışmalarının başlayacağı duyuruldu. Görüntülere göre; santralin ana gövdesinde herhangi bir hasar yok.

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