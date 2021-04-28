Türkiye Son dakika: Kepenkleri indirip gizli parti yaptılar! 43 kişiye polis şoku

Son dakika: Kepenkleri indirip gizli parti yaptılar! 43 kişiye polis şoku

Türkiye

Son dakika: Kepenkleri indirip gizli parti yaptılar! 43 kişiye polis şoku

Tekirdağ’da kepenklerini indirdikleri eğlence mekanında parti yapan kişilere polis baskınında 135 bin 450 lira para cezası uygulandı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 14:00 Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da bir eğlence mekanında kısıtlamanın bulunduğu gece kepenklerini indirip, müzik eşliğinde eğlenirken yakalanan 43 kişiye 135 bin 450 lira para cezası uygulandı. Çorlu Belediyesi zabıta görevlilerine bilgi verilerek iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetimler yapıldı.



Denetimlerde Cemaliye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının pandemi tedbirlerine rağmen faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kepenkleri indirilen iş yerinde özel müşteriler alınarak gece müzik eşliğinde eğlence düzenlendiğini belirleyen polis, mekana operasyon düzenledi. Polis, içeride müzik eşliğinde eğlenen 43 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 135 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca işyerinin TAPDK belgesi olmadığı belirlendi. Müşteri olarak bulunanlara yapılan kimlik kontrollerinde 1 kişinin parada sahtecilik, 1 kişinin basit yaralama suçundan aranması olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

Çorlu Belediyesi zabıta görevlilerine bilgi verilerek iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

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