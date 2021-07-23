Türkiye Son dakika: Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

Son dakika: Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

Türkiye

Son dakika: Kereste yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde TEM Otoyolu’nda, kereste yüklü TIR, otomobile çarpıp devrildi. TIR şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

23 Temmuz 2021, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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Kaza, 16.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Işık yönetimindeki 24 EU 289 plakalı TIR, aynı yöne giden Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

Kazada, TIR şoförü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Işık, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar, Düzce gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

Tezcan SOLMAZ/GÜMÜŞOVA (Düzce) (DHA)

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