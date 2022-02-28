Dünya Son dakika: Kiev yakınlarında şiddetli patlama: Yaralılar var

Son dakika: Kiev yakınlarında şiddetli patlama: Yaralılar var

Dünya

Son dakika: Kiev yakınlarında şiddetli patlama: Yaralılar var

Son dakika haberine göre, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 21:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.


KİEV (İHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakeresi sona erdiRusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Putin, barış için 3 şartını açıkladıSon dakika: Odessa’da siren sesleri yeniden yükseldiSavaşın gölgesinde flaş gelişme! Zelenskiy resmen imzayı attı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Putin, barış için 3 şartını açıkladı