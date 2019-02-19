Son dakika! Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığı kesinleşti
CHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki belediye başkan adayının Mehmet Fatih Bucak olması kesinleşti. Edinilen bilgilere göre, Bucak'ın ismi bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu’na sunuldu.
Yerel seçimlerde MHP adayı olmayı beklerken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin AK Parti'ye bırakılmasıyla boşta kalan ve daha sonra CHP'nin adayı olarak açıklanan Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığına parti içinden sert tepkiler gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tepkilere rağmen Bucak isminde geri adım atmadı.
Milliyet