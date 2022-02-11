Siyaset Son dakika! Kılıçdaroğlu’nun sözlerine AK Parti'den tepki: Kanunsuzluğu teşviktir

Son dakika! Kılıçdaroğlu’nun sözlerine AK Parti'den tepki: Kanunsuzluğu teşviktir

Siyaset

Son dakika! Kılıçdaroğlu’nun sözlerine AK Parti'den tepki: Kanunsuzluğu teşviktir

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının kanunsuzluğu teşvik olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bu nedenle antidemokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.' dedi.

11 Şubat 2022, Cuma 15:44 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturası ödememe kararına tepki gösterdi.

Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sn Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.

SİYASİ PARTİNİN İFLASI

Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.

Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez.

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