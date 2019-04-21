CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında siyaset dünyasından art arda tepkiler geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki temasları sırasında gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruları üzerine, siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabileceğini fakat bunların hepsinin sözle ve fikirle yapılması gerektiğini söyledi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM: GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR

Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

İBRAHİM KALIN: HUKUK DIŞINA ÇIKILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Sn Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır"

ADALET BAKANI GÜL: SİYASETE GÖLGE DÜŞÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden yapılan saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz!"

BAKAN SOYLU: YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

MEVLÜT ÇAVUŞUĞLU: KABUL EDİLEMEZ

T.C. Dışişleri Bakanı saldırı sonrası "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. @kilicdarogluk" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: SON DERECE ÜZÜNTÜ VERİCİ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü verici ve asla kabul edilemez" dedi.

ÖMER ÇELİK: SORUMLULAR AÇIĞA ÇIKARILACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır."

MAHİR ÜNAL: GEÇMİŞ OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'dan saldırıya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Demokratik Siyaset” şiddetin dışlandığı, bertaraf edildiği bir alandır. Siyasi protestolar şiddet içermesiyle meşruiyetini yitirir. CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

MUSTAFA YENEROĞLU: ŞİDDETLE KINIYORUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @kilicdarogluk 'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük.Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız."

KARAMOLLAOĞLU: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİ KINIYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür. Ayrışma ve kamplaşma ancak ülkemize zarar verir. Biz birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak güçlü olabiliriz" ifadelerine yer verdi.