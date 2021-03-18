Türkiye Son dakika: Kilis'e 2 roket düştü

Son dakika: Kilis'e 2 roket düştü

Türkiye

Son dakika: Kilis'e 2 roket düştü

Son dakika haberine göre; Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü. Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

18 Mart 2021, Perşembe 22:09 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü. Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi

AA

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