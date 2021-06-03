Son dakika: Kira artış oranı belli oldu! Kiracılar dikkat! Haziran ayı kira zam oranı...
Son dakika haberine göre, Kira artış oranı mayıs ayı enflasyon oranının açıklamasının ardından belli oldu. Haziran ayı kira zam oranı açıklandı. Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralara yüzde kaç oranında artış yapılacak? İşte son dakika haziran ayı kira artış oranı haberi...
03 Haziran 2021, Perşembe 10:31 Son Güncelleme:
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Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.
MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI
Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 16.59 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.13 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.13 oldu.
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