Son dakika: Kirada oturanlar dikkat! İşte kira zam oranı

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,53 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. 2021 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

TEMMUZ 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

On iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. Dolayısıyla temmuz ayı kira artış oranı %14,55 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 Lira

Temmuz 2021 Kira Artış Oranı: %14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145,50 TL