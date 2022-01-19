Türkiye Son dakika! Kırıkkale'de kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü yuvarlandı! Yaralılar var
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika! Kırıkkale'de kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü yuvarlandı! Yaralılar var

Son dakika! Kırıkkale'de kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü yuvarlandı! Yaralılar var

Türkiye

Son dakika! Kırıkkale'de kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü yuvarlandı! Yaralılar var

Kırıkkale'de, işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

19 Ocak 2022, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak tren yolundaki şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerine meydana geldi.

15 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren yolundaki şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İSTANBUL: Arap turistler, Kapalıçarşı esnafı…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kandırmaca
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!