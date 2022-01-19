Son dakika! Kırıkkale'de kaza! İşçileri taşıyan servis minibüsü yuvarlandı! Yaralılar var
Kırıkkale'de, işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
19 Ocak 2022, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak tren yolundaki şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerine meydana geldi.
15 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren yolundaki şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
BUNLARI DA OKUYUN