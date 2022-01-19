Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak tren yolundaki şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerine meydana geldi.

15 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren yolundaki şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.







