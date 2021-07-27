Türkiye Son dakika: Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Son dakika: Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Türkiye

Son dakika: Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyi Hakurk'da Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin (27) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

27 Temmuz 2021, Salı 00:36 Son Güncelleme:
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Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin şehadet haberi, sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerce ailesine iletildi.

Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi. Şehit Çelebi'nin 11 ay önce evlendiği öğrenildi.

Burak CAN/KIRIKKALE(DHA)

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