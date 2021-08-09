Türkiye Son dakika: Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş ölü bulundu

Son dakika: Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş ölü bulundu

Türkiye

Son dakika: Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş ölü bulundu

Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'tan haber alamayan yakınları dün polise başvurdu. Çankaya'da bulunan ofiste Aydın Taş'ı yerde boynunda iple hareketsiz bedeni buldu. Aydın Taş'ın cansız bedeni Çankaya'da bulunan ofisinde yerde boynundan iple bağlanmış halde bulundu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş'tan haber alamayan yakınları dün polise başvurdu. Polis, ajansın Çankaya'da bulunan ofisinde Aydın Taş'ı yerde boynunda iple hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. 2 çocuk babası Taş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ön otopsisinde Taş'ın vücudunda darp, yara, kesi izine rastlanılmadı.


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