Türkiye Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Türkiye

Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

16 Kasım 2021, Salı 00:33 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, 7 Temmuz 2021 tarihinde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye transit uçuş gerçekleştirdiği ve İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı bilgisini İstanbul polisine bildirdi.



Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren Handal'ın, yarın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL (DHA)

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