Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik ödeneği hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödeneği ödemeleri için son dakika açıklaması yapıldı. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
31 Mart 2021, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
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