Türkiye Son dakika: Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek! Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek! Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Türkiye

Son dakika: Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek! Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş bir açıklama geldi.

01 Mart 2022, Salı 16:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kısıtlamalar ve salgınla gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." dedi.



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