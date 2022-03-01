Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kısıtlamalar ve salgınla gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." dedi.







