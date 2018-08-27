Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Gece saatlerinde İskenderun'un Aşkarbeyli mahallesinde kız kaçırılması nedeniyle İsmet Yılmazer'in evinde bir araya gelen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İsmet Yılmazer olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan oğlu gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer, akrabaları Mehmet Yılmazer, Mustafa Yılmazer, Hasan Güllü ve Hüseyin Yılmazer İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Yılmazer ve İsa Ocak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

(Ali Yılmazer)

HABERİ ALAN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Ali Yılmazer (37) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Güllü (31), Hüseyin Yılmazer (20) ve Mehmet Yılmazer (47)hastanede tedavi altına alınırken, ağır yaralı olan Mustafa Yılmazer (49) MKÜ Araştırma hastanesine sevk edildi. Haberi alan yakınları İskenderun Devlet Hastanesi’ne akın etti. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hüseyin Yılmazer'in (30) firarda olduğu belirtilirken, jandarma ve polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.