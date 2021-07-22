Türkiye Son dakika: Kız kardeşlere taciz olayında flaş gelişme

Son dakika: Kız kardeşlere taciz olayında flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Kız kardeşlere taciz olayında flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta Şeyma (26) ve Büşra Pak (24) kardeşlere bindikleri özel halk otobüsünde sözlü tacizde bulunup, saldırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden Adem A. (38) tutuklandı, Aydın A. (45) ise serbest bırakıldı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 18:33 Son Güncelleme:
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Pazar günü akşam saatlerinde özel bir halk otobüsüne binen Şeyma Pak ile Büşra Pak, Adem A. ve Aydın A.'nın önündeki koltuğu oturdu. Bir süre sonra Adem A. ve Aydın A., Pak kardeşlere sözlü tacizde bulunmaya başladı. Kardeşlerin tepki göstermesi üzerine şüpheliler hakaret etti. Bu sırada Şeyma Pak, yaşananları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Adem A. ve Aydın A., durakta inmek isterken Şeyma Pak'ın elinden telefonu almak için kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine otobüs şoförü ile diğer yolcular şüphelilere müdahale etti ve arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. Adem A. ve Aydın A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kız kardeşlere hakaret ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini de kullandıkları öne sürülen Adem A., ile Aydın A. hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit, kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Adem A. tutuklandı, Aydın A., ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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