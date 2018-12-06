Son dakika... Kızılay'da bir belediye otobüsü yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika... Kızılay'da bir belediye otobüsü yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İlk alınan bilgilere göre kazada biri ağır 3 kişi yaralandı