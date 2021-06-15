İddiaya göre, Mersin Anamur Saray Mahallesi'nde yaşayan H.D, evlerinde 1,5 ve 6 yaşlarındaki 2 erkek çocuğunu bıçakla yaraladı. H.D, daha sonra intihar etti.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralı 2 çocuğu Anamur Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. H.D'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

TELEVİZYONDA KIZININ EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Geçtiğmiz hafta yaşanan olayda anne H.D, ekrana çıkıp 18 yaşındaki kızı Gülbahar'dan 6 gündür haber alamadığı belirterek yardım istemişti.

Anamur ilçesinde yaşayan anne, kızının bir buçuk yaşındaki oğlunun babası olan dini nikahla birlikte yaşadığı Uğur İ. ile kaçtığını iddia ederek kızının bulunmasını istedi.

Yaklaşık bir buçuk ay önce dini nikahlı eşi Uğur'un kendisini terk ettiğini dile getiren Daver, kızının da 6 gün önce evden ayrıldığını anlattı.

Anne H.D konu ile ilgili verdiği bilgide, 18 yaşındaki kızının gece yarısı kendisini uyandırarak, evin içerisinde sıcaktan uyuyamadığını ve balkonda yatmak istediğini söylediğini, kendisinin de izin verdiğini söyledi.

H.D, "Sabahleyin kalktığımda ne evin içerisinde ne de balkonda görebildim. Hemen karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Zaten evde bir tane telefonumuz var ve kızımla beraber kullanıyorduk. Yanına birkaç parça kıyafet ve kimliğini almış"

"Kendisini çok merak ediyorum, kaçtı mı? Yoksa kaçırıldı mı? Bilemiyorum ve hayatından endişe duyuyorum." Bir an önce evimize dönmesini istiyorum. En azından telefon açıp 'Anne ben iyiyim, beni merak etme' ya da 'beni arama' demesini istiyorum." şeklinde konuştu.

ANNESİNİN DİNİ NİKAHLI EŞİNE KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

18 yaşındaki Gülbahar ayni evde beş yıl birlikte yaşadığı muz serası ustası 35 yaşındaki Uğur İ. ile birlikte kaçtığı ve 6. günde evlendiği ortaya çıktı. Canlı yayında haberi alan anne ise gözyaşlarına boğuldu.

KAÇMAK İÇİN 18 YAŞINI BİTİRMEYİ BEKLEMİŞ

Annesi H.D.'nin daha önceki eşlerinden olan kardeşleri ve dini nikahlı eşi Uğur'la ayni evde beş yıldır birlikte yaşayan Gülbahar, 17 Mayıs tarihinde 18 yaşını bitirdiği ortaya çıktı.

22 Mayıs tarihinde ise üç ay önce evi terk eden annesinin dini nikâhlı eşi Uğurla birlikte kaçarak Anamur'a 30 kilometre uzaklıktaki Toros dağlarının zirvesinde bulanan Teniste mahallesinde evlendiği ortaya çıkmıştı.Nevşehirli olan ve çalışmak için 6 yıl önce Anamur'a yerleşen Anne H.D, günlük işlerde çalıştığını sabah gidip akşam döndüğünü kızı Gülbahar ve Uğur'un evde kaldığını belirterek 'Sık sık aralarında şakalaşıyorlardı, kızım kendisine abi diyordu, olamaz diyordum. Uğur son tartışmamızda terk etmişti" dedi.

Nevşehirli olan ve çalışmak için 6 yıl önce Anamur'a yerleşen Anne H.D, günlük işlerde çalıştığını sabah gidip akşam döndüğünü kızı Gülbahar ve Uğur'un evde kaldığını belirterek 'Sık sık aralarında şakalaşıyorlardı, kızım kendisine abi diyordu, olamaz diyordum. Uğur son tartışmamızda terk etmişti" dedi.