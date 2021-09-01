Türkiye Son dakika: Kızının gözleri önünde öldürdü, 'Cinler yüzünden yaptım' dedi

Son dakika: Kızının gözleri önünde öldürdü, 'Cinler yüzünden yaptım' dedi

Türkiye

Son dakika: Kızının gözleri önünde öldürdü, 'Cinler yüzünden yaptım' dedi

Son dakika haberine göre, Bursa’da, Necati Gürcan eşi Ebru Gürcan'ı kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Gazetecilerin 'Neden yaptın sorusuna' Necati Gürcan 'Cinler yüzünden' diye karşılık verdi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 13:08 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ebru Gürcan, geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.

Kararı ihlal eden Necati Gürcan, eşinin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. Çift., 14 yaşındaki kızları D.G.'nin yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Annesini kanlar içinde gören D.G. çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Ebru Gürcan, sabaha doğru hastanede hayatını kaybetti.


Evinin yakınlarından gözaltına alınan Necati Gürcan emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Adliye çıkışı gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusuna Necati Gürcan "Cinler yüzünden öldürdüm. Çok pişmanım" cevabını verdi.

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