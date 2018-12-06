Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağışlar sebebiyle 2 günde 3 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına ve yağmurun şiddetlenmesiyle bazı yerlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı otel, iş yeri ve evleri su bastı. Bu arada Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile okulların kötü hava şartları nedeniyle tatil edildiğini duyurdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada eğitime 1 gün ara verdiklerini bildirdi.

'ŞALTERLERİ KAPATIN, EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

"Şalterleri kapatın, evden çıkmayın" KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu:

Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor.