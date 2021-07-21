Türkiye Son dakika: Kocaeli TEM otoyolunda trafik yoğunluğu! Araçlar kuyruk oluşturdu

Son dakika: Kocaeli TEM otoyolunda trafik yoğunluğu! Araçlar kuyruk oluşturdu

Türkiye

Son dakika: Kocaeli TEM otoyolunda trafik yoğunluğu! Araçlar kuyruk oluşturdu

TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğa oluştu. Tüneller bölgesinde 10 kilometrelik araç kuyruğu görülürken D-100 karayolunda ise trafik yoğunluğu yok.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2’nci günde tatile çıktı. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.


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