Son dakika: Kocaeli TEM otoyolunda trafik yoğunluğu! Araçlar kuyruk oluşturdu
TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğa oluştu. Tüneller bölgesinde 10 kilometrelik araç kuyruğu görülürken D-100 karayolunda ise trafik yoğunluğu yok.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde tatilciler Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanlarını kesip bayramlaşanlar, 2’nci günde tatile çıktı. Tatilciler, TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.
Yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe tünelleri bölgesinde seyir hızı oldukça düşerken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. D-100 karayolunda ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.
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