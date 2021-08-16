Yangın Körfez Atalar Mahallesi Ata sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 2'nci katında bulunan Suriyeli Muhammed Mahmut ve ailesinin yaşadığı dairede elektrik kontağından başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı.





Yangını fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarak sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dairenin yatak odası ve salon kısımları kullanılamaz hale geldi. Binanın dış cephesinde de duman nedeniyle maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



