Türkiye Son dakika... Kocaeli'de 4 katlı binada yangın!

Son dakika... Kocaeli'de 4 katlı binada yangın!

Türkiye

Son dakika... Kocaeli'de 4 katlı binada yangın!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangını itfaiye söndürdü. Binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Binada oturanlar sokağa döküldü.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın Körfez Atalar Mahallesi Ata sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 2'nci katında bulunan Suriyeli Muhammed Mahmut ve ailesinin yaşadığı dairede elektrik kontağından başlayan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı.


Yangını fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarak sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dairenin yatak odası ve salon kısımları kullanılamaz hale geldi. Binanın dış cephesinde de duman nedeniyle maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Toros Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak