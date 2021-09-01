Türkiye Son dakika: Kocaeli'de gemide koronavirüs paniği!

Son dakika: Kocaeli'de gemide koronavirüs paniği!

Türkiye

Son dakika: Kocaeli'de gemide koronavirüs paniği!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinde 4 koronavirüs pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi.


Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi.

Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.


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