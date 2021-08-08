Türkiye Son dakika: Kocaeli'nde otobüste Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen çıktı

Son dakika: Kocaeli'nde otobüste Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen çıktı

Türkiye

Son dakika: Kocaeli'nde otobüste Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen çıktı

Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen Kocaeli’nde, TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste yakalandı.

08 Ağustos 2021, Pazar 13:27 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nde, TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı, otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde, otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı.

68 kaçak göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi’ne gönderildi.


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