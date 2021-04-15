Gündem Son dakika: Kocaeli'nde patlama: 5 kişi yaralandı

Son dakika: Kocaeli'nde patlama: 5 kişi yaralandı

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Son dakika: Kocaeli'nde patlama: 5 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre; Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan döküm fabrikasında patlama oldu. 5 kişi yaralandı.

15 Nisan 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri fabrikaya gelirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


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