Son dakika: Kocaeli'nde patlama: 5 kişi yaralandı
Son dakika haberine göre; Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan döküm fabrikasında patlama oldu. 5 kişi yaralandı.
15 Nisan 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri fabrikaya gelirken, yaralılara müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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