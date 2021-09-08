Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran’da kocası O.E'yi aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İ.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İ.E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi.

İddianamede, O.E. ile İ.E'nin suç tarihinde resmi nikahlı eş oldukları, olay günü şüpheli ile maktul arasında tartışma yaşandığı, yaşanan tartışmada şüpheli İ.E'nin, maktul O.E. tarafından darbedildiği, O.E'nin darp eyleminin şüphelinin adli tıp raporu ile de sabit olduğu, maktulün darp eylemi neticesinde öfkelenen şüphelinin maktulü öldürme kastıyla hareket ederek mutfaktan aldığı ekmek bıçağını mağdurun vücuduna sapladığı, eylem neticesinde maktulün vücudunun göğüs kısmından yaralandığı ve meydana gelen yaralama sonucu O.E'nin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, O.E'nin vücudu üzerinde meydana gelen yaralanmanın öldürücü nitelikte olduğunun saptandığı belirtilerek, sanık İ.E'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde kocasını yaralama kastıyla hareket etmediğini belirten tutuklu İ.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



