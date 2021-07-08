Türkiye Son dakika: Konteynerin içine giren 3 genç feci şekilde yandı!

Son dakika: Konteynerin içine giren 3 genç feci şekilde yandı!

Türkiye

Son dakika: Konteynerin içine giren 3 genç feci şekilde yandı!

Son dakika haberi...İstanbul Arnavutköy'de 3 genç, bir fabrikanın bahçesindeki konteynerin içine girdi. Gençler çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin bahçesinde meydana geldi. E.E., T.A. ve A.V. isimli 18 yaşından küçük 3 genç, fabrika bahçesindeki konteynerin içine girdi. İçeride bir süre kalan 3 genç, iddiaya göre çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı.

Can havliyle alevler içindeki konteynerden dışarı çıkan 3 genç, panik içinde fabrika bahçesinden dışarı kaçmaya çalıştılar. 

CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Kaçarken peşlerinden koşan köpekleri ise atölyenin bahçesine fırlatan 3 gencin o anki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Konteynerin içinde meydana gelen patlamayla birlikte vücutlarında ciddi yanıklar oluşan gençler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Vücutlarında ciddi yanıklar meydana gelen 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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