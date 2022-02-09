Türkiye Son dakika: Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Son dakika: Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Türkiye

Son dakika: Konya- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberine göre, Konya- Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu ulaşıma kapandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 21:32 Son Güncelleme:
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Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor. Konya- Antalya karayolunun İnlice mevkisinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı.



Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı. TIR'ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)

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