Türkiye Son dakika: Konya'daki tur faciasında flaş tutuklama kararı

Son dakika: Konya'daki tur faciasında flaş tutuklama kararı

Türkiye

Son dakika: Konya'daki tur faciasında flaş tutuklama kararı

Son dakika haberine göre, Konya’da dün meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı tur otobüsü kazasında, otobüsün iki şoföründen biri tutuklanırken, diğer şoför hastanedeki tedavisinin ardından hakim karşısına çıkacak.

20 Şubat 2022, Pazar 20:54 Son Güncelleme:
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Kaza, dün saat 06.50 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Kapadokya’ya gezi için gidenleri taşıyan M.Ç. (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Büşra Nur Kaçan, Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mehmet Alçık, Aslıhan Akdoğan ve Mustafa Karakan hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 13 kişinin tedavisi devam ederken, diğerleri taburcu edildi.

İki şoförden biri tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından tur otobüsü kazasının devam eden soruşturmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Yürütülen soruşturma kapsamında, kazada yaralanan, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden ve olay sırasında otobüs şoförü olan şüpheli M.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış olup şüpheli taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü olan şüpheli H.B. 20 Şubat 2022 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, H.B. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.”

KONYA (İHA)

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