Son dakika: Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı! O anlar kamerada
Son dakika: Beşiktaş'ta bir site yöneticisi havuzdan uzaklaştırmak istediği köpeğe tekme attı. Havuza giren kişilerin ayağa kalktığı olayda, köpeğin sahibi site yöneticisini havuza attı. Olay kameraya yansıdı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 11:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
KÖPEĞİ TEKMELEYEREK UZAKLAŞTIRDI
Olay, Ulus Mahallesi'nde bir sitede cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, site sakini 4 arkadaş havuz kenarında oturup sohbet ederken, yanlarına gruptan birine ait köpek geldi. Site yönetiminden bir kişi de uyararak köpeği havuzun yanında uzaklaştırmasını istedi. O sırada köpek site yönetiminde olan kişinin ayağının yanına geldi. Site yöneticisi köpeği tekmeleyerek uzaklaşırdı.
KAVGA ÇIKTI, HAVUZA ATTI
Havuzun başında arkadaşlarıyla bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Köpeğin sahibi kavga ettiği site yöneticisini havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
SANİYE SANİYE KAMERADA
Köpeğin tekmelenmesi ve yöneticinin havuza atılması sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.