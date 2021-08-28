Türkiye Son dakika... Köprüde metrobüs arızası! Trafiği kilitledi...

Son dakika... Köprüde metrobüs arızası! Trafiği kilitledi...

Türkiye

Son dakika... Köprüde metrobüs arızası! Trafiği kilitledi...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yapınca yolcular bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:34 Son Güncelleme:
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Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi. Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadar gelen metrobüslere bindirildi. Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.

DHA

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