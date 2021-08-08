Türkiye Son dakika.. Korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü

Son dakika.. Korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü

Türkiye

Son dakika.. Korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir apartmana yıldırım düştü. Olayda binanın damı ve alt kattaki dairenin balkonu hasar gördü.

08 Ağustos 2021, Pazar 22:13 Son Güncelleme:
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İlçede saat 04.00 sıralarında sağanak ve fırtına etkili oldu. Sivas Şehitleri Caddesi'nde 4 katlı eski ve kimsenin yaşamadığı apartmana yıldırım düştü. Olayda apartmanın damının bir kısmı ile altındaki dairenin balkonu hasar gördü. Beton parçaları yola düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tehlikeye karşı yolu kısmen trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri de beton parçalarını temizleyerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanda deprem riskli olması nedeniyle kimsenin yaşamadığı öğrenildi. 

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay)(DHA)

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