Son dakika.. Korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü

İlçede saat 04.00 sıralarında sağanak ve fırtına etkili oldu. Sivas Şehitleri Caddesi'nde 4 katlı eski ve kimsenin yaşamadığı apartmana yıldırım düştü. Olayda apartmanın damının bir kısmı ile altındaki dairenin balkonu hasar gördü. Beton parçaları yola düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tehlikeye karşı yolu kısmen trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri de beton parçalarını temizleyerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanda deprem riskli olması nedeniyle kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay)(DHA)



