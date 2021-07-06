Türkiye Son dakika: Korkunç cinayette sırrı göğüs silikonları çözecek!

Son dakika: Korkunç cinayette sırrı göğüs silikonları çözecek!

Türkiye

Son dakika: Korkunç cinayette sırrı göğüs silikonları çözecek!

Son dakika haberine göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başları olmayan iki ceset parçalanmış ve çöp poşetine konmuş halde bulundu. Adli Tıp Kurumu incelemesinde cesetlerden birinde göğüs silikonu tespit edildi. Cinayetteki sırları bu silikonlar çözecek. İşte detaylar...

06 Temmuz 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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Son dakika haberlere göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde beş gün önce parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen iki cesedin başları henüz bulunamazken cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Silikonun seri numarasını alan ekipler önce silikonu satan firmayı daha sonrasında ise ameliyatı yapan doktoru bularak öldürülen kadının kimliğine ulaşmayı hedefliyor.

KÖPEK, KESİK BİR AYAK BULDU

 Kan donduran olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes durumu polis ekiplerine bildirdi.

TIRNAKTAKİ OJE DETAYI!

Sabah gazetesinin haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi çıktı. Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cesedin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

DNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Birçok parçaya ayrılan cesetlerin henüz baş kısımları bulunamazken, parçalanmış cesetler ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde parçalara ayrılmış kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Tespit üzerine ekipler, parçalara ayrılan kadının kimliğini tespit etmeye bir adım daha yaklaştı.

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