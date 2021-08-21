Türkiye Son dakika: Korkunç gerçek evine su basınca ortaya çıktı

Son dakika: Korkunç gerçek evine su basınca ortaya çıktı

Türkiye

Son dakika: Korkunç gerçek evine su basınca ortaya çıktı

Adana'da evine su sızınca üst kata çıkan Suriye uyruklu Mehmed Handavi, kapıyı açan olmayınca ekiplere haber verdi. Ekipler eve girince korkunç gerçek ortaya çıktı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 16:57 Son Güncelleme:
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Adana’da Zöhre Alpaket (90), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu. Banyodaki musluğu sabaha kadar açık kalması nedeniyle evine su sızınca yukarı çıktığını belirten alt kat komşusu Suriuyruklu Mehmed Handavi ye (31), "Yukarı çıktım ama kapıyı açmadı. İtfaiye gelip kapıyı açtı ve öldüğünü öğrendik” dedi.


Olay, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin alt katında oturan Suriyeli Mehmed Handavi, sabaha karşı üst kat komşusunun evinden kendi evine su sızdığını gördü. Yukarı çıkan Handavi, Zöhre Alpaket’in kapısını çaldı. Alpaket kapıyı açmayınca şüphelenip, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla evin demir kapısı kesilerek açıldı. Eve giren ekipler, Alpaket’i evin banyosunda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zöhre Alpaket’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Zöhre Alpaket’in cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı kadının banyosunda açık kalan musluktan dolayı evini su bastığı ve duvarlardan aktığı görüldü.

‘KENDİNİ KÖTÜ HİSSEDİNCE YUKARI ÇIKARDIK’

Komşusunu kaybettiği için üzgün olduğunu ifade eden Mehmed Handavi, Zöhre Alpaket’i en son gece gördüklerini belirtti. Alpaket’in kendisini iyi hissetmemesi üzerine eşinin yardımıyla onu yukarı çıkardıklarını belirten Handavi, “Sabah sular akınca yukarı çıktım ama kapıyı açmadı. İtfaiye gelip kapıyı açtı ve öldüğünü öğrendik” dedi.

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