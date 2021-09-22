Türkiye Son dakika.. Korkunç kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika.. Korkunç kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Türkiye

Son dakika.. Korkunç kaza! Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Van- Bahçesaray karayolunda, kontrolden çıkan minibüsün 3 bin rakımlı Karabet Geçidinde 150 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü İkram Alban (50) hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 00:18 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Bahçesaray'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karabet Geçidinde meydana geldi. Van istikametinden Bahçesaray yönüne ilerleyen İkram Alban yönetimindeki 65 AAB 470 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada sürücü Alban olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan Ekrem Akyol (60) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı ağır yaralı Akyol, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, hayatını kaybeden sürücü Alban ise otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Behçet DALMAZ/VAN (DHA)

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