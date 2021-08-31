Son dakika... Korkunç kaza! Otomobildeki anne öldü, oğlu yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
31 Ağustos 2021, Salı 22:32 Son Güncelleme:
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Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen TIR ile otomobil, Nusaybin-Kızıltepe kara yolunun Demirkurt Karakolu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Nebahat Özmen (35) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu Aras Özmen ise 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA
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