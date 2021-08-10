Türkiye Son dakika: Korkunç olay! Kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu

Son dakika: Korkunç olay! Kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika: Korkunç olay! Kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 49 yaşındaki Nizamettin Güllüoğlu define aramak için kazdığı çukurda ölü bulundu.

10 Ağustos 2021, Salı 14:59 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 4 gün önce define aramak için evinden ayrılan Nizamettin Güllüoğlu (49), kazdığı çukurda ölü bulundu. Güllüoğlu’nun jeneratör gazından zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, Devrek’e bağlı Yeşilöz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Güllüoğlu, 4 gün önce iddiaya göre, "Define aramaya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Nizamettin Güllüoğlu'ndan haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı. Köylülerle birlikte yapılan aramada, Güllüoğlu'nun daha önce de define aradığı ormanın 1 kilometre içerisindeki kayalık alanda kazdığı çukurun etrafında kıyafet parçaları bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeciler, gaz maskeleriyle çukura indi. Ekipler, yaklaşık 8 metrelik çukurda Güllüoğlu'nun cansız bedenini buldu.

İtfaiye tarafından çukurdan çıkarılan Güllüoğlu'nun cenazesi, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güllüoğlu'nun ilk belirlemelere göre, çukurda çalıştığı sırada aydınlatma için kullandığı jeneratörün çıkardığı gazdan zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

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