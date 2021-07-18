Türkiye Son dakika: 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra Aysel öğretmenden kahreden haber geldi!

Son dakika: 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra Aysel öğretmenden kahreden haber geldi!

Türkiye

Son dakika: 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra Aysel öğretmenden kahreden haber geldi!

Yozgat’ta, 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlanan Aysel Y. isimli öğretmen nikahlı olduğu uzman çavuş Hacı Y. tarafından öldürüldü. Aysel Y.'nin, 7 ay önce sosyal medyadan öldürülen 'Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

18 Temmuz 2021, Pazar 13:21 Son Güncelleme:
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Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu. Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

AYSEL'İ ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti. Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DÜĞÜN DAVETİYELERİNİ DAĞITMIŞLAR

Nikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAKİ 'KORKUYORUM' PAYLAŞIMI

Öte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.

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