Türkiye'nin geçtiğimiz mart ayından beri koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Mücadelede en önemli silahlardan biri olan aşı ile ilgili ise yeni gelişmeler yaşandı. Kovid-19’a karşı geliştirilen Sinovac aşısının etkinliğine yönelik Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan raporun ardından bu kez de İsrail’de mRNA tekniği ile üretilen BioNTech aşısının gerçek saha verileri yayınlandı.

Pandemide en başarılı aşılama performansını ortaya koyan ve örnek ülke olarak gösterilen İsrail’de, son dört aylık sürede BioNTech ile aşılanan 4.5 milyon kişiden elde edilen verilere göre, söz konusu aşı Kovid-19 bulaşma riskini tek dozda yüzde 58, ikinci dozdan sonra yüzde 95 önlüyor.

Hazırlanan raporda, MRNA tekniği ile üretilen aşının tek dozunun bile ölüm riskini yüzde 77, ikinci dozdan sonra yüzde 96.6 önlediği belirtilirken, şiddetli hastalık ve hastaneye yatış riskinin de yüzde 98 önüne geçildiği yer alıyor.

Ortaya çıkan gerçek saha verileri Milliyet’e yorumlayan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez “İsrail’den gelen BioNTech’in gerçek saha sonuçları için olağanüstü yorumunda bulunabiliriz. Faz çalışmalarında mRNA tekniği ile üretilen aşının koruyuculuğu yüzde 95 çıkmıştı.

AŞININ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95 ÇIKMIŞTI AMA...

Ancak sahadan gelen veriler, bu aşının aynı zamanda asemptomatik kişilerin virüs bulaştırma riskini de önlediğini gösteriyor” dedi. BioNTech aşısının ölüm ve ağır hastalık riskini neredeyse yüzde 100 önlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, “Kovid-19 aşılarının tamamı ölüm ve yoğun bakım tablosunun önüne geçmede oldukça etkin.

Ancak Mrna tekniği ile üretilen aşı aralarında en etkin ve koruyucu olanı. Gerçek saha verileri salgının belinin kırılacağını gösterdiği gibi aşı karşıtlarının saçma argümanlarını çürütüyor” diye konuştu.

KRİTİK 3 HAFTA

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın sorunu haline gelen koronavirüs salgınında tek umut aşı. Türkiye'nin arasında bulunduğu birçok ülke Sputnik V aşısı için harekete geçti. Rusya'da çalışan Uzman Doktor Ceyhun Gümüş'e Sputnik V aşısıyla ilgili merak edilenleri sorduk. İşte tüm detaylar...

SPUTİK V AŞISI KORUMA ORANI

Aşının koruma oranından bahsetmek için henüz erken olmakla birlikte etkin bir biçimde kontrol edilen gruplar arasında antikor oluşumu yüzde 85 ile 90 arasında diyebiliriz. Resmi kaynaklara göre koruma en az 1 yıl sürüyor. Henüz aşı sonrası süreçte ilk 6 ayı görmedik.

SPUTNİK V AŞISINI KULLANAN ÜLKELER

Sputnik V aşısını şimdiye kadar 50’ye aşkın ülke tanıdı. Bu ülkeler arasında Belarus, Sırbistan, İran, Mısır, Slovakya ve Bahreyn bulunuyor.

AŞIDAN ÖNCE VE SONRA RUSYA’DA HASTALIK NASIL SEYRETTİ?

Aşı öncesi ve sonrası durumla ilgili henüz sağlıklı bir değerlendirme çok mümkün olmasa da hastalığın yaygınlığı şu an epey düşmüş durumda. Birçok pandemi hastanesinde eski çalışma düzenlerine geri dönüldü. Geçen yılın eylül ve aralık aylarında pik yaşadık. 2021 yılı şubat ayı itibariyle tablo iyiye gitmeye başladı. Şu an benim yaşadığım yaklaşık 500 bin nüfuslu bölgede günlük vaka sayısı 8-10 civarında.

RUSYA’DA SPUTNİK V'DEN BAŞKA AŞI VAR MI?

Sputnik V haricinde geçtiğimiz ay iki aşı daha acil kullanım onayı aldı. Epi Vakkorona ve Kovivak. Bu iki aşıyla birlikte Rusya kısa zamanda halkın yüzde 70-80’ini aşılamayı hedefliyor. Aşı kampanyaları son derece aktif. Hastaneler ve poliklinikler dışında her mahallede mobil aşı noktaları vatandaşa hizmet veriyor, randevu olmadan kimliğinizle gidip aşı olabiliyorsunuz. Epi Vakkorona yan etkiler açısından üzerinde daha çok çalışılan bir vektör aşı. Alerjik geçmişi olan veya kronik hastalığı olanlar için daha uygun. Kovivak ise saklama koşullarının sadeliği ve kolaylığından dolayı tercih edilecek.

AŞIDAN SONRA NELER DEĞİŞTİ?

Aşıdan sonra elbette belli miktarda hafifleme oldu ama bunu istatistiki olarak tartışmak şu aşamada erken. Maske ve mesafe kuralları devam ediyor ama Türkiye’deki kadar sıkı olmadığını ifade edebilirim.

SPUTNİK V AŞISI HANGİ YAŞ ARALIĞINA UYGULANIYOR?

Sputnik V aşısı 18 yaşından büyük herkese uygulanabiliyor, tabii aşıdan önce yapılan bir hekim konsültasyonu ile beraber.

SPUTNİK V'NİN VARYANTLAR ÜZERİNDE ETKİSİ NE?

Rusya ülkeye giriş çıkış kurallarını en başından beri sıkı tuttuğu için henüz Rusya'da varyant virüsler yaygın değil. Bununla birlikte varyantlar konusunda diğer vektör aşılar kadar fayda sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.

DİĞER AŞILARDAN FARKI NE?

Sputnik V aşısı standart aşı teknolojisi ile geliştirilmiş bir virüs vektör aşısı. Takip ettiğim kadarıyla yeni denenen ve teknolojisi daha farklı olan tek aşı şu an Biontech. Sputnik V 3 hafta ara ile iki doz olarak uygulanıyor. İkinci dozdan sonra 3 hafta içinde de immun yanıt oluşması bekleniyor. 2 ila 8 derece arasında saklanıyor.

SPUTNİK V'NİN YAN ETKİSİ VAR MI?

Aşının yan etkileri standart. Eğer aşı komponentine karşı alerjiniz yoksa yan etkiler; halsizlik hafif kemik ve kas ağrısı, kısa süreli ateş olarak sıralanabilir. Her 10 kişiden biri bu yan etkilerden biri veya birkaçına maruz kalıyor.

KAÇ KİŞİYE UYGULANDI?

Şu an ülke genelinde en az bir dozu olmuş 13 milyon, iki dozu da tamamlamış yaklaşık 8.300.000 kişi var.

AŞI KARŞITLARI

Maalesef her ülkede olduğu gibi burada da aşı karşıtları var ve birçok şehir efsanesiyle kendi karşı kampanyalarını sürdürüyorlar. Umarım herkes bir an önce durumun ciddiyetini anlar ve ona göre tutum alır.

"KANITLANMIŞ EN UYGUN YOLU AŞILANMAK"

Herkesi sorumlu davranmaya ve ulaşabildikleri en yakın aşıyı yaptırmaya çağırıyorum. Bu bir enfeksiyon ve bunun tek çaresi hızlı bir şekilde toplum bağışıklığı sağlamak. Bunun denenmiş ve kanıtlanmış en uygun yolu aşılanmak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Koca, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti.

Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullanmıştı.