Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da toplanacak.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak
BUNLARI DA OKUYUN