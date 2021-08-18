Türkiye Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında toplanıyor

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında toplanıyor

Türkiye

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da toplanacak.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
ABD budur
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yoluna 'çevreci' ses bariyeri inşa edildi