Türkiye Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Kademeli normalleşme öncesi kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

25 Şubat 2021, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

BAKAN KOCA BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği iddiasına ilişkin "Vatandaşa verilmeyecek hiçbir hesabımız yok." ifadelerini kullanıp, bugünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunacağını söylemişti.

Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın (bugün) basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.


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