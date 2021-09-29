Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritasının görüşüleceği öğrenildi.
29 Eylül 2021, Çarşamba 17:46 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritasının görüşüleceği öğrenildi.
Salgının okullardaki seyrinin de değerlendirileceği toplantıda aşılama çalışmaları da toplantının gündeminde olacak.
Bili Kurulu toplantısında aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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