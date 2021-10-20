Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanıyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,56 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."



